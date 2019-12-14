Forbes визначив найпопулярніші кліпи десятиліття

Аня Мартинюк 14 грудня 2019, 12:36

Існує десять відео кліпів, які з моменту виходу продовжують збирати чимало переглядів. Такі відео роботи перерахували експерти Forbes.

Новину передає «Преса України».

Впливове видання Forbes представило список відео робіт, які за останні десять років, а саме з 2010 до кінця 2019 року стали найпопулярнішими на YouTube. Перша сходинка дісталась Luis Fonsi та Daddy Yanke, які підкорили слухачів піснею та кліпом «Despacito». З січня 2017-го відео робота зібрала 6,5 млрд переглядів.

Повний список виглядає наступним чином.

Luis Fonsi «Despacito» (ft. Daddy Yankee) (6,5 млрд переглядів).

Ed Sheeran «Shape of You» (4,5 млрд переглядів).

Wiz Khalifa «See You Again» (ft. Charlie Puth) (4,3 млрд переглядів).

Mark Ronson «Uptown Funk» (ft. Bruno Mars) (3,7 млрд переглядів).

PSY «Gangnam Style» (3,4 млрд переглядів).

Justin Bieber «Sorry» (3,2 млрд переглядів).

Maroon 5 «Sugar» (3,08 млрд переглядів).

Katy Perry «Roar» (2,9 млрд переглядів).

OneRepublic «Counting Stars» (2,88 млрд переглядів).