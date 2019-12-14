Українцям підняли ціну на автогаз

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Власники авто, які заправляються газом, змушені платити більше за цей вид палива. Стало відомо, на скільки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 грудня, стало відомо, що автомобільний газ в Україні в середньому коштує 12,29 гривень. Найнижча ціна на автогаз становить 11,19 грн/л, максимальна - 13,19 грн. 2 грудня ціна на автогаз становила 12,15 грн.
Тим часом дизпаливо та бензин продемонстрували зниження в ціні. Середня ціна на бензин марки А-95 становить 28,19 грн/л. Середня ціна на дизпальне 26,63 грн/л.
Варто зазначити, що на початку грудня бензин марки А-95 можна було придбати в середньому за 29,99 грн, а дизпаливо – за 28,15 грн.
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