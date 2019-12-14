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Українцям підняли ціну на автогаз

Аня Мартинюк 14 грудня 2019, 12:06
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Українцям підняли ціну на автогаз

Власники авто, які заправляються газом, змушені платити більше за цей вид палива. Стало відомо, на скільки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 грудня, стало відомо, що автомобільний газ в Україні в середньому коштує 12,29 гривень. Найнижча ціна на автогаз становить 11,19 грн/л, максимальна - 13,19 грн. 2 грудня ціна на автогаз становила 12,15 грн.

Тим часом дизпаливо та бензин продемонстрували зниження в ціні. Середня ціна на бензин марки А-95 становить 28,19 грн/л. Середня ціна на дизпальне 26,63 грн/л.

Варто зазначити, що на початку грудня бензин марки А-95 можна було придбати в середньому за 29,99 грн, а дизпаливо – за 28,15 грн.

 

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