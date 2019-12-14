Вбивство Шеремета: Аваков показав цікавий знімок

Аня Мартинюк 14 грудня 2019, 11:38

Арсен Аваков представив фото жінки, яка активувала вибухівку в авто Павла Шеремета.

Новину передає «Преса України».

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив в ефірі шоу Савіка Шустера «Свобода слова». Так, він взяв із собою знімок жінки, яка, як вважає слідство, активувала вибухівку, яка вбила журналіста Павла Шеремета.

«Я вам зараз покажу маленьку фотографію, ми вчора про це не говорили. Це дівчина в перуці, в спеціальних окулярах. Потім вона виходить з іншого місця в іншому одязі. Це та людина, яка натискала на кнопку. У нас є гіпотези, хто ця людина, але ми не знаємо точно», - розповів він.

За словами Авакова, підозрювані у своїх розмовах згадували про невідому особу, яка може бути представником спецслужб і яка може прикривати виконавців.

«Так, в розмові наших підозрюваних є кілька сторінок тексту, де вони апелюють до якогось свого покровителя, який їх повинен витягнути і захистити», - додав він.