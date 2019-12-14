Не найгірший генпрокурор: Луценка оригінально привітали з днем народження

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Максим Бужанський нагадав, що назвав Юрія Луценка найгіршим генпрокуром. Так, нардеп вирішив вибачитись з нагоди дня народження останнього.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 грудня, колишній генпрокурор України Юрій Луценко святкує 55-річчя. З нагоди свята депутат партії «Слуга народу» Максим Бужанський присвятив йому пост.
«Юрію Віталійовичу Луценку 55 років, і я офіційно приношу йому свої вибачення за те, що називав його гіршим генеральним прокурором. Досконалості межі немає, мені варто було б знати», - написав він.
Так, Бужанський натякнув на чинного генпрокурора України Руслана Рябошапку.
«Стривайте трохи, може і Рябошапка не межа, і нас чекають цікаві часи», - додали користувачі соцмережі в коментарях.
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