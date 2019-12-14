Не найгірший генпрокурор: Луценка оригінально привітали з днем народження

Аня Мартинюк 14 грудня 2019, 11:04

Максим Бужанський нагадав, що назвав Юрія Луценка найгіршим генпрокуром. Так, нардеп вирішив вибачитись з нагоди дня народження останнього.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 грудня, колишній генпрокурор України Юрій Луценко святкує 55-річчя. З нагоди свята депутат партії «Слуга народу» Максим Бужанський присвятив йому пост.

«Юрію Віталійовичу Луценку 55 років, і я офіційно приношу йому свої вибачення за те, що називав його гіршим генеральним прокурором. Досконалості межі немає, мені варто було б знати», - написав він.

Так, Бужанський натякнув на чинного генпрокурора України Руслана Рябошапку.

«Стривайте трохи, може і Рябошапка не межа, і нас чекають цікаві часи», - додали користувачі соцмережі в коментарях.