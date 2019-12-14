Через скруту американці приймають антибіотики для риб - The Guardian

Аня Мартинюк 14 грудня 2019, 10:34

Стало відомо, що американці почали шукати альтернативу людським антибіотикам. Так, вони знайшли альтернативу у ветеринарії.

Новину передає «Преса України».

За даними видання The Guardian, нове дослідження показало, що деякі американці, ймовірно, приймають антибіотики, призначені для риб. Таким чином вони находять альтернативу людським антибіотикам, які надто дорогі у США.

На відміну від антибіотиків для людей, рибні антибіотики доступні без рецепта в Інтернеті і є відносно недорогими як антибактеріальні препарати для домашніх риб. Дослідники проаналізували коментарі на рибні антибіотики, доступні в Інтернеті, виявили невеликий, але значний відсоток покупців, які стверджують, що вони використовують препарат самі.

Як зазначають журналісти, щонайменше п’ять видів антибіотиків для риб мають однакову форму, колір, що й людські ліки.

«Це також могло спонукати людей до вживання антибіотиків для риб», - відзначило видання.

Тим часом провізор і директор з проживання та навчання в Університеті Південної Кароліни Фармацевтичного коледжу Брендон Букставер зазначив, що будь-яке споживання людьми антибіотиків, призначених для тварин, викликає занепокоєння.

До слова, дослідники знайшли дев'ять антибіотиків на 24 різних веб-сайтах, включаючи деякі найбільш часто призначені людині, такі як пеніцилін та амоксицилін. Крім того, на одному веб-сайті було вказано, що антибіотик для риб підходить для людини.

Варто зазначити, що щонайменше 27 мільйонів американців взагалі не мають доступу до медичної допомоги, оскільки вони не мають медичного страхування.