Озвучена вартість новорічного столу в Україні

Аня Мартинюк 13 грудня 2019, 14:00

Стало відомо, скільки доведетьсь заплатити українцям за новорічний стіл. Експерти також окремо підрахували вартість салату олів'є.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 грудня, у прес-службі Національного наукового центру Інститут аграрної економіки розповіли, скільки коштуватиме новорічний стіл для 4 осіб. Так, директор наукового центру Юрій Лупенко зазначив, що новорічний стіл цього річ обійдеться в 1620 гривень.

Також уточнюється, що кілограм олів’є обійдеться в 140 гривень.

«В середньому по Україні вартість новорічного столу 2020 роки для української сім'ї з 4 осіб підвищиться в порівнянні з вартістю новорічного столу-2019 лише на 5,6% і складе 1620,70 грн», - уточнив Лупенко.

Варто зазначити, що експерти брали до уваги вартість продуктів, які необхідні для традиційних для українців новорічних страв: салати, м'ясні і рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої.