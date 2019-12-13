Озвучена вартість новорічного столу в Україні

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Стало відомо, скільки доведетьсь заплатити українцям за новорічний стіл. Експерти також окремо підрахували вартість салату олів'є.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 грудня, у прес-службі Національного наукового центру Інститут аграрної економіки розповіли, скільки коштуватиме новорічний стіл для 4 осіб. Так, директор наукового центру Юрій Лупенко зазначив, що новорічний стіл цього річ обійдеться в 1620 гривень.
Також уточнюється, що кілограм олів’є обійдеться в 140 гривень.
«В середньому по Україні вартість новорічного столу 2020 роки для української сім'ї з 4 осіб підвищиться в порівнянні з вартістю новорічного столу-2019 лише на 5,6% і складе 1620,70 грн», - уточнив Лупенко.
Варто зазначити, що експерти брали до уваги вартість продуктів, які необхідні для традиційних для українців новорічних страв: салати, м'ясні і рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої.
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