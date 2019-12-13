Відомі українські жінки оголили груди і сідниці

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Відомо, яке слово часто шукали українці на сайті для дорослих 11:21
Відомий журнал для дорослих XXL запросив українських красунь для нового еротичного календаря.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 грудня, стало відомо, що ряд українських жінок-знаменитостей роздяглись для зйомок глянцю для дорослих XXL. Так, він став шостим за рахунком та має назву Drive Time. Це означає, що моделі позували біля автівок.
Відомо, що свої принади показали гімнастка Анна Різатдінова, солістка гурту «НеАнгели» Слава Камінська, колишня учасниця «ВІА Гра» Міша Романова, співачка Мішель Андраде, телеведуча Леся Нікітюк, Олександра Британь, Світлана Тимошевська, Аріна Кравець, Ілона Чорнобай, Ольга Канчурова, Марина Бех-Романчук.
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