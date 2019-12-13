У квартиру Антіна Мухарського увірвались спецназівці

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Антін Мухарський повідомив, що в його квартирі пройшли обшуки. З'явилися перші деталі події.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 грудня, стало відомо, що у квартирі актора та письменника Антіна Мухарського на Подолі пройшли обшуки. Про це він повідомив у соцмережі. Як зазначається, спецназівці виламали двері. За його словами, квартиру він здає в оренду і наразі там проживають орендатори.
За словами Мухарського, обшуки тривали п’ять годин. Більше деталей він пообіцяв надати згодом.
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