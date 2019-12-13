В Україні нагадали, що Кримський міст може зруйнуватися 12:05
Вбивство Шеремета: Мати журналіста дала свіжий коментар 10:41
Дубілет пояснив, чому українці стали рідше народжуватися у вихідні 08:49
Кремль не має відношення до припинення показу «Слуги народу» - Пєсков 08:15
У партії Медведчука підняли ґвалт через закон про розвідку 13:30
Комфортний грудень: Синоптик представила прогноз до кінця тижня 12:44
Відомо, яке слово часто шукали українці на сайті для дорослих 11:21
На ТНТ придумали, як подати серіал «Слуга народу» росіянам (ВІДЕО) 06:36
Дубінського обурила премія міністр економіки розміром $10000 14:12
Концертний директор Софії Ротару повідомив, що артистка неохоче погоджується на виступи. Стало відомо, чому.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 грудня, концертний директор Ротару в Росії Сергій Лавров заявив, що видатна співачка не дуже бажає займатися концертною діяльністю. За його словами, 72-річна співачка болісно реагує на цькування у Мережі з приводу її виступів у Росії та виступів у поважному віці.
«Її доводиться буквально вмовляти», - заявив він.
Як повідомлялось раніше, Софія Ротару виступила на російській «Пісні року». У зв'язку з цим інтернет-спільнота почала виливати на неї свій гнів.
12:38: Ротару доводиться вмовляти виступати в Росії – Лавров
12:05: В Україні нагадали, що Кримський міст може зруйнуватися
10:41: Вбивство Шеремета: Мати журналіста дала свіжий коментар
08:49: Дубілет пояснив, чому українці стали рідше народжуватися у вихідні
08:15: Кремль не має відношення до припинення показу «Слуги народу» - Пєсков
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.