Ротару доводиться вмовляти виступати в Росії – Лавров

Аня Мартинюк 13 грудня 2019, 12:38

Концертний директор Софії Ротару повідомив, що артистка неохоче погоджується на виступи. Стало відомо, чому.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 грудня, концертний директор Ротару в Росії Сергій Лавров заявив, що видатна співачка не дуже бажає займатися концертною діяльністю. За його словами, 72-річна співачка болісно реагує на цькування у Мережі з приводу її виступів у Росії та виступів у поважному віці.

«Її доводиться буквально вмовляти», - заявив він.

Як повідомлялось раніше, Софія Ротару виступила на російській «Пісні року». У зв'язку з цим інтернет-спільнота почала виливати на неї свій гнів.