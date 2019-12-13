В Україні нагадали, що Кримський міст може зруйнуватися

Аня Мартинюк 13 грудня 2019, 12:05

Борис Бабин заявив, що Кримський міст несе загрози і окупанти про це знають.

Новину передає «Преса України».

Колишній представник президента України в Криму Борис Бабин заявив, що на Кримському мосту окупанти обмежили рух. За його словами, причина такого ходу подій – мінімізація ризиків. Так, в останньому інтерв'ю Бабин зазначив, що будівельники мосту не врахували усіх реальних загроз.

«Багато дослідників, зокрема компетентні, говорили про об'єктивні ризики, які виникають через будівництво цього моста і пов'язані зі специфічними геологічними особливостями ґрунтів, самої Керченської протоки і особливостей течій», - нагадав він.

Так, він зазначив, що наразі залишається дочекатись розвитку подій. Так, він мав на увазі події, коли з мостом щось трапиться.

«Треба дочекатися розвитку подій і сподіватися, що ніхто з громадян України не постраждає», - заявив він.