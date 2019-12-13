Вбивство Шеремета: Мати журналіста дала свіжий коментар

Аня Мартинюк 13 грудня 2019, 10:41

Людмила Станіславівна, мати вбитого Павла Шеремета, розповіла, що відчувала, коли спостерігала за брифінгом МВС щодо затримання підозрюваних у вбивстві сина.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 грудня, мати вбитого журналіста Павла Шеремета Людмила Станіславівна дала коментар з приводу появи нових подробиць розслідування вбивства сина. У новому інтерв'ю вона зазначила, що дивилась брифінг правоохоронців, який відбувся днем раніше.

«А то, що я почула ... Я ніби доторкнулась до чогось огидного. Така брудна мова… Таке у мене огидне відчуття, що є взагалі такі люди. Я не пов'язую це зі своїм сином, бо немає доказів поки що ніяких. Це повинні вирішувати правоохоронні органи», - заявила вона, маючи на увазі записи підозрюваних.

Вона також наголосила, що їй важливо аби не постраждали невинні люди.

Нагадаємо, МВС провело брифінг щодо затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Наразі слідство схиляється до думки, що до злочину причетна група волонтерів та ветеранів війни на Донбасі. Мова йде про ветерана Андрія Антоненка, військового медика Юлію Кузьменко, сержанта ЗСУ Яну Дугар, а також подружжя Інну та Владислава Грищенко.