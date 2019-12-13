Полковник СБУ на службе демократической партии США

zmxn 13 грудня 2019, 07:30

5 декабря 2019 года указом Президента Украины с должности начальника ДКИБ (департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности) СБУ уволен одиозный полковник Николай Кулешов. Из неофициальных источников стало известно, что одной из причин увольнения послужил громкий скандал с “жучками”. Специальные технические средства для прослушки были найдены специалистами СБУ на “Объекте”, как называют службисты Офис Президента Украины. Скорее всего это увольнение фактически является приговором для его дальнейшей карьеры и службы, так как по правилам указы идут парой – один об увольнении, а второй, следом за ним, о назначении на другую должность. Похоже на то, что председатель СБУ Иван Баканов понял, что его обманули, не только с «жучками», но и с пиаром, который 3 месяца назад устроил Кулешов с расследованием деятельности якобы хакеров и даркнетом для того, что бы получить повышение.

ЗАЧЕМ ОФИЦЕРУ СБУ ПРОВОДИТЬ ПРОСЛУШКУ СВОЕГО ПРЕЗИДЕНТА?

Быстрая смена власти в Украине ударила по многим чиновникам высокого ранга. Среди них был и Николай Кулешов, служащий в спецслужбе с 2014 года он занимал пост первого заместителя начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Вероятно уже на тот момент Кулешов был завербован спецслужбами США.

Источники в системе сообщают, что СБУ было проведено внутреннее расследование, в результате которого выявились улики, доказывающие, что Кулешов с 2012 года работает на демократическую партию США, а именно собирает информацию об украинских чиновниках первой величины в интересах экс вице-президента США Джо Байдена. Стало известно, что господин Кулешов регулярно и крайне часто ездит в США, якобы по обмену «опытом». При этом он не раз отлучался от официальной делегации во время этих поездок и проводил непротокольные встречи с сотрудниками секретной службы США.

Источники, также сообщили, что Кулешов систематически посещает американское посольство для получения консультаций куратора от ФБР, а именно атташе и его заместителя по правовым вопросам, а по совместительству - кадровых сотрудников ФБР. Не исключено, что посольство США способствовало движению по карьерной лестнице своего агента Кулешова, в 2019 году совершив беспрецедентный шаг - выразив на своей странице в Твиттере благодарность СБУ за плодотворное сотрудничество в недавнем расследовании деятельности якобы группы хакеров, а на самом деле IT-предпринимателя, у которого ранее Кулешов вымогал взятку и в получении которой ему было отказано.

Шум вокруг импичмента Трампа, интервью Луценко о после США Мари Йованович, найденная в кабинете заместителя прокурора Стрижевской «прослушка», сам разговор Трампа и Зеленского - все это вызвало огромный общественный резонанс и привлекло внимание, в том числе к полковнику, который планово продолжал снабжать секретной информацией представителей Демократической партии США, нанося ущерб не только репутации президента США Трампа и его команды, но и удар по интересам и международному имиджу Украины.

КУЛЕШОВ И АЙТИШНИКИ

Напомним, что в 2010 году одиозного чиновника уже убирали с занимаемой должности за «крышевание» незаконной терминации международного трафика иностранных операторов связи на территории Украины, но как оказалось ненадолго. В 2014 году Кулешов вновь возвращается в ДКИБ. Каким образом ему это удалось - неизвестно, но после позорной люстрации остается только догадываться. Есть подозрение, что должность он просто оплатил. Такую покупку нужно было срочно «окупать», поэтому Николай Валерьевич взялся за «отработку» успешного и давно знакомого ему IT-бизнеса, который «кошмарил» еще в 2009 году.

Кулешов прославился многократным давлением на представителей украинского IT-бизнеса. С подачи Кулешова в 2015 году проходят обыски и выемки оборудования в ряде известных IT компаний: NIC.UA, SteepHost, Lucky Labs. В 2016 - у киевского провайдера «Адамант». В 2017-м - в офисе ІТ-компании YouControl. Не мудрствуя лукаво, большинство из них обвиняли в содействии сепаратизму или финансировании терроризма. Во всех указанных случаях налицо грубое нарушение законов Украины: блокирование работы предприятий, выемка денежных средств без описи, изъятие личных вещей, принадлежащих сотрудникам фирм, а также выемка серверов, которые часто так и не возвращали собственникам.

Важно также отметить, что, как показывает юридическая практика, ни одно из дел, в рамках которых правоохранители проводили обыски у айтишников, не закончилось судебным приговором. В абсолютном большинстве случаев обыски проводились под надуманным предлогом. Не сложно понять, что силовики приходили к IT-предпринимателей с другой, меркантильной целью. При этом у бизнесменов абсолютно нет никаких возможностей, позволяющих привлекать “правоохранителей” к ответственности за беспричинные обыски, которые приводят к приостановке, а иногда и полному прекращению работы предприятия. В итоге силовики торгуют уголовными делами, а айтишники бесправны, юридически беспомощны и продолжают переводить свои компании, а значит и налоговые деньги в более бизнес-ориентированные страны.

НОВОЕ НАЧАЛЬСТВО И СТАРЫЕ ЗАМЫ

Нынешний шеф СБУ Иван Баканов, вступил в должность менее полугода назад. Срок для работы конечно небольшой, но первые выводы уже можно сделать. И они неутешительны для команды Зеленского.

Важно отметить, что реформирование СБУ было одним из главных требований Запада. На первом месте здесь – вывести из компетенции спецслужбы несвойственные функции, такие как борьба с экономической преступностью.. Так в компетенции СБУ международные организации и партнеры Украины рекомендуют оставить только контроль за безопасностью объектов инфраструктуры повышенной опасности. В соответствии с распоряжением Центрального управления СБУ от 31 августа 2019 года “О функциональном обследовании” в подразделениях спецслужбы проведены мероприятия по оценке эффективности их деятельности.

В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки состоялась презентация концепции реформирования СБУ. Вероятно, там были учтены и отчёты рабочей группы. Интересно отметить, что обсуждался вопрос реформирования украинской спецслужбы в присутствии сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Украине, представительства НАТО в Украине, консультативной миссии Европейского Союза.

Очевидно, что реформа СБУ со старыми кадрами просто невозможна, а с кадрами от прошлой власти тем более, ведь они продолжают вести политику своего прошлого руководства. Вся система полностью пронизана коррупцией и «крышевательством» и замена пары замов, переименование подразделений или сокращение штата сотрудников абсолютно не изменит положение дел. Нужна тотальная реформа как формы, так и содержания, нужна полная смена команды, которая досталась Кулешову еще от его предшественника – Александра Климчука.

Ну а дело, благодаря которому Кулешов смог получить повышение 9 августа 2019 года, разваливается на глазах. Оно само по себе было иллюзией, и создавалось впопыхах, чтобы показать бурную деятельность внутри структуры и доказать свою «полезность» новому председателю СБУ Баканову. Не было ни «руководителя международной преступной группы», ни «розысков Интерполом», ни «приговоров в США». Было лишь ярое желание выслужиться и получить повышение, а заодно «угомонить» несговорчивого айтишника Рытикова М.С.

Кулешов в “службе божьей” не одинок. Хотелось бы также обратить внимание Президента на то, что старая команда Климчука/Кулешова продолжает работать и работает она не в интересах Украины.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ

И все это происходит сегодня, в период, когда президенту Зеленскому очень нужна поддержка СБУ и службе необходимо, как никогда, быть на страже внешних и внутренних угроз для государства. Тем временем руководители подразделений СБУ просто занимаются добыванием денег на своих должностях. При такой “работе” результатами могут только «показательные выступления» в виде бесконечных маски-шоу, угроз предпринимателям-налогоплательщикам, “крышевание” бизнеса и продажа изъятого во время обысков имущества.

На недееспособное НАБУ надежды мало, а СБУ при таких кадровых назначениях скоро сама будет нуждаться в очищении, показательных посадках и будет окончательно дискредитирована.