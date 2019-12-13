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В Україні пішоходів каратимуть за ДТП

Аня Мартинюк 13 грудня 2019, 10:04
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В Україні пішоходів каратимуть за ДТП

Стало відомо, що суд зобов'яже пішоходів або їх родичів платити компенсацію в разі ДТП.

Новину передає «Преса України».

Верховний суд України вирішив зобов'язати пішоходів компенсувати збитки, які були завдані в результаті дорожньо-транспортної пригоди. За попередніми даними, у разі загибелі пішохода  компенсацію платитимуть його родичі. Мова йде про випадки, коли пішоход є винуватцем пригоди.

За словами юристів, про матеріальну відповідальність йдеться у Цивільному кодексі. Однак на практиці суди її майже не застосовували. Якщо ж й застосовували, то вищий суд рішення скасовував. Як зазначається, тепер при розгляді таких справ має враховуватись рішення ВСУ.

Очікується, що з таким ходом подій ДТП на дорогах поменшає, адже люди обережніше переходитимуть дорогу.

До слова, за статистичними даними, у 2019 році в Україні сталось близько 130 тисяч аварій. 27 700 осіб при цьому серйозно постраждали, ще 2 716 загинули.

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