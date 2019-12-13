Apple придбала цікавий стартап

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Apple та Samsung зібрались перевершити усі свої смартфони 13:01
Каліфорнійський гігант Apple вирішив інвестувати в британський стартап, який зможе у майбутньому допомогти удосконалити iPhone.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 грудня, стало відомо, що компанія Apple придбала британський стартап. Мова йде про Spectral Edge Ltd. Компанія розробила технологію, яка робить інфрачервоні знімки та поєднує їх зі стандартними фотографіями, використовуючи машинне навчання для отримання чіткіших зображень з більш точними кольорами.
За словами експертів, така технологія допоможе поліпшити зображення на смартфонах в умовах низького освітлення.
Наразі невідомо, за скільки був придбаний стартап, однак відомо, що Spectral за минулий рік зібрав 5,3 млн доларів фінансування.
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