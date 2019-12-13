Дубілет пояснив, чому українці стали рідше народжуватися у вихідні

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Дмитро Дубілет представив цікаву статистику. Як виявилось, відсоток дітей, які народжуються в Україні у вихідні, демонструє зниження.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 грудня, міністр Кабміну Дмитро Дубілет повідомив, що виявив дивний тренд у даних про народжуваність в країні. У соцмережі він представив графік, на якому показано, який відсоток дітей народився в конкретний день тижня.
«Якщо в радянські часи шанси народитися в будь-який день тижня були приблизно однаковими, то зараз відсоток у вихідні різко скоротився. Наприклад, якщо ви народилися після 1990 року, ймовірність народитися у вівторок на 50% вище, ніж у неділю!» - розповів він.
За словами Дубілета, ситуацію йому прокоментували молоді батьки та експерти. Останні заявили, що лікарі часто штучно стимулюють пологи так, щоб вони не відбулися у вихідні.
«Піки у вівторок пояснюються тим, що на цей день частіше призначають кесарів розтин. Чому ця статистика лякає? Як мені пояснили фахівці, будь-яке штучне стимулювання більш ранніх пологів — це не дуже добре для здоров'я. Судячи з усього, медичні рішення в наших пологових будинках приймають не завжди в кращих інтересах дитини, а з якихось інших міркувань», - підкреслив він.
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