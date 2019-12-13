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Кремль не має відношення до припинення показу «Слуги народу» - Пєсков

Аня Мартинюк 13 грудня 2019, 08:15
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Кремль не має відношення до припинення показу «Слуги народу» - Пєсков

Дмитро Пєсков вирішив запевнити, що припинення показу російським телеглядачам серіалу «Слуга народу» це ініціатива виключно телеканалу.

Новину передає «Преса України».

Як відомо, у Росії вирішили припинити показ телесеріалу українського виробництва «Слуга народу», де головну роль виконує Володимир Зеленський. Подію прокоментував прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. За його словами, адміністрація глави держави не має до цього жодного відношення.

«Ця тема не має відношення до адміністрації президента. Ми не маємо права втручатися в редакційну політику. Що вони збираються показувати і в яких форматах, до нас не має відношення ніякого, не наше питання», - зазначив він.

При цьому Пєсков наголосив, що бажаючі подивитись серіал студії «Квартал-95» можуть зробити це на різноманітних платформах. Тим не менше, Пєсков вирішив не коментувати видалення сцени з першої серії телесеріалу, де був жарт про Володимира Путіна.

Нагадаємо, серіал «Слуга народу» почав транслювати російський канал ТНТ.

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