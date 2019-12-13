Ніколи б не підписав Мінські угоди – Зеленський

Аня Мартинюк 13 грудня 2019, 07:37

Володимир Зеленський стримано висловився про Петра Порошенка та його діяльність. Так, він зауважив, що у експрезидента багато гріхів.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву, виступаючи в ефірі програми «Право на владу». За його словами, він ніколи б не підписав Мінські угоди. Як відомо, їх підписував експрезидент Петро Порошенко. В результаті наразі лідер країни-агресорки Володимир Путін вимагає їх виконання. А саме визначення особливого статусу Донбасу.

За словами Зеленського, за Порошенком та його командою є багато гріхів. Однак він не тримає на нього зла за фейки. Як відомо, команда одіозного колишнього президента активно веде кампанію, мета якої показати Зеленського не в найкращому світлі.

Як повідомлялось раніше, порохолюби на чолі з Порошенком вирішили влаштувати «майдан» напередодні саміту «нормандської четвірки».