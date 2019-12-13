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Меркель забралась на верхівку рейтингу Forbes

Аня Мартинюк 13 грудня 2019, 07:05
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Меркель забралась на верхівку рейтингу Forbes

Впливове видання Forbes представило свій щорічний рейтинг найвпливовіших жінок у світі. Ангела Меркель вкотре очолила його.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 грудня, стало відомо, що канцлер Німеччини Анґела Меркель стала найвпливовішою жінкою у світі за версію видання Forbes. Варто зазначити, що Меркель займає першу сходинку вже в 9 раз. За нею розмістились голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, головна виконавча директорка General Motors Мері Барра.

Також до рейтингу потрапили такі знаменитості як Ріанна, 61 місце, Бейонсе, 66 місце. На останній, 100 сходинці, розмістилась еко-активістка Грета Тунберг.

До слова, українок у рейтингу немає. А от з росіянок у рейтингу представлена голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна, яка обігнала і Ріанну і Бейонсе. Вона на 53 місці.

 

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