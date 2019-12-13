Плюс 1000 грн: Зеленський порадував пенсіонерів

Аня Мартинюк 13 грудня 2019, 06:32

Президент України зробив важливу заяву щодо пенсій. Так, він пообіцяв їх підняти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 грудня, стало відомо, що український президент Володимир Зеленський пообіцяв підняти пенсії. А саме у 2020 році і не для всіх, а лише для людей старше 80 років.

Відповідна заява прозвучала в ефірі програми Право на владу. Так, на підвищення пенсій з бюджету виділять 13 мільярдів гривень.

«Ми придумали дуже цікаву стратегію щодо підвищення пенсій для людей за віком. Тобто, спочатку ми готові сильно, це правда, це будуть люди відчувати… спочатку ми підвищимо сильно – від 400 до 1000-1100 гривень пенсіонерам, яким 80+», - розповів президент.

За його словами, далі пенсії піднімуться поетапно. Наступними щасливчиками стануть люди старше 70 років, далі – старше 75 років.

«Підвищити пенсії всім не можемо, тому що у нас 12 мільйонів пенсіонерів», - нагадав лідер країни.