Під Офісом президента почали встановлювати каток

Аня Мартинюк 12 грудня 2019, 14:08

У Києві почали встановлювати чималий каток. А саме під будівлею Офісу президента.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 грудня, стало відомо, що під будівлею Офісу президента України почали встановлювати каток. Про це у соцмережі розповів Олексій Мкртчян. Додавши фото, він зазначив, що матеріали, необхідні для катка, були привезені днем раніше.

За попередніми даними, площа катка становитиме 12 на 24 метри. Каток встановлять в рамках «Зимової країни на ВДНГ». Усі роботи займуть 12 днів.

Свій коментар з цього приводу дав генеральний директор ВДНГ Євген Мушкин.

«Каток повинен почати працювати в переддень Нового Року, приблизно, 28-29 грудня. Все залежить від погодних умов. Якщо буде тепло, то ще плюс два дня, якщо буде мороз, то мінус два дні. Він буде працювати до 19 січня. Кататися на ньому можна буде безкоштовно, тільки зі своїми ковзанами - прокату не передбачено», - додав він.