У партії Медведчука підняли ґвалт через закон про розвідку

Аня Мартинюк 12 грудня 2019, 13:30

У партії ОПЗЖ розкритикували закон про розвідку. Так, у політсилі, яка в Україні захищає інтереси Росії, розповіли, де мають працювати розвідники.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 грудня, стало відомо, що у партії «Опозиційна платформа за життя» влаштували істерику. Причина – розгляд в ВРУ закону про розвідку. Так, у політсилі, очільником якої є кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, зазначили, що за цей закон не можна голосувати.

Відповідну заяву зробив представник ОПЗЖ Анатолій Бурміч. За його словами, розвідка не повинна працювати в Україні.

«Це виходить, що розвідка працюватиме на території України. Проти кого?» - зазначив він.