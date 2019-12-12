Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У партії Медведчука підняли ґвалт через закон про розвідку
  • У ВРУ відбулась чергова бійка (ВІДЕО)
  • Путін зрозумів, що автоматичної капітуляції вийде – політолог

У партії Медведчука підняли ґвалт через закон про розвідку

Аня Мартинюк 12 грудня 2019, 13:30
Версія для друку
У партії Медведчука підняли ґвалт через закон про розвідку

У партії ОПЗЖ розкритикували закон про розвідку. Так, у політсилі, яка в Україні захищає інтереси Росії, розповіли, де мають працювати розвідники.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 грудня, стало відомо, що у партії «Опозиційна платформа за життя» влаштували істерику. Причина – розгляд в ВРУ закону про розвідку. Так, у політсилі, очільником якої є кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, зазначили, що за цей закон не можна голосувати.

Відповідну заяву зробив представник ОПЗЖ Анатолій Бурміч. За його словами, розвідка не повинна працювати в Україні. 

«Це виходить, що розвідка працюватиме на території України. Проти кого?» - зазначив він.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції