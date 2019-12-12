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У партії ОПЗЖ розкритикували закон про розвідку. Так, у політсилі, яка в Україні захищає інтереси Росії, розповіли, де мають працювати розвідники.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 грудня, стало відомо, що у партії «Опозиційна платформа за життя» влаштували істерику. Причина – розгляд в ВРУ закону про розвідку. Так, у політсилі, очільником якої є кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, зазначили, що за цей закон не можна голосувати.
Відповідну заяву зробив представник ОПЗЖ Анатолій Бурміч. За його словами, розвідка не повинна працювати в Україні.
«Це виходить, що розвідка працюватиме на території України. Проти кого?» - зазначив він.
13:30: У партії Медведчука підняли ґвалт через закон про розвідку
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