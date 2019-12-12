Комфортний грудень: Синоптик представила прогноз до кінця тижня

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Наталія Діденко попередила, що українці найближчим часом можуть розраховувати на тумани та мряку.
Новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталія Діденко розповіла, як завершиться робочий тиждень в країні. У соцмережі вона представила свіжий прогноз погоди на 13 грудня.
«Україна і завтра, в п‘ятницю, 13-го, попри народні стереотипи, погодою не лякатиме.
Ті ж тумани, мряка десь, трохи опадів на Прикарпатті та в Криму, мляві флегматичні градуси», - написала вона.
Стовпчики термометрів вдень покажуть 0-4 градусів тепла. У Криму можна очікувати на +5+10 градусів.
«У Києві в п‘ятницю буде не дуже комфортно: хмарно, вогко, хоча й без істотних опадів, максимальна денна температура повітря лише 0+1 градус», - додала вона.
Вихідні будуть з опадами, а наступний тиждень порадує додатковим теплом.
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