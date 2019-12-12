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Комфортний грудень: Синоптик представила прогноз до кінця тижня

Аня Мартинюк 12 грудня 2019, 12:44
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Комфортний грудень: Синоптик представила прогноз до кінця тижня

Наталія Діденко попередила, що українці найближчим часом можуть розраховувати на тумани та мряку.

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко розповіла, як завершиться робочий тиждень в країні. У соцмережі вона представила свіжий прогноз погоди на 13 грудня.

«Україна і завтра, в п‘ятницю, 13-го, попри народні стереотипи, погодою не лякатиме.

Ті ж тумани, мряка десь, трохи опадів на Прикарпатті та в Криму, мляві флегматичні градуси», - написала вона.

Стовпчики термометрів вдень покажуть 0-4 градусів тепла. У Криму можна очікувати на +5+10 градусів. 

«У Києві в п‘ятницю буде не дуже комфортно: хмарно, вогко, хоча й без істотних опадів, максимальна денна температура повітря лише 0+1 градус», - додала вона.

Вихідні будуть з опадами, а наступний тиждень порадує додатковим теплом. 

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