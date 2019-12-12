У «Слузі народу» передрікли скорий відхід Гончарука

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У партії «Слуга народу» заявили, що Олексій Гончарук може не затриматись у кріслі прем’єра.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 грудня, представниця президентської фракції «слуга народу» Ірина Верещук повідомила, що Олексій Гончаренко не затримається у кріслі прем’єр-міністра України.
Відповідна заява прозвучала в останньому інтерв’ю народної обраниці.
«Покаже час. Я думаю, недовго залишилося (бути на посаді прем'єра - ред.) ... Мені, наприклад, дуже імпонує позиція президента, який сказав: у нас є дедлайн до кінця року. Тобто ми повинні до кінця року показати результат. Ми - це парламент, Кабінет міністрів. Я бачу, що скепсис у суспільства зростає. І якщо ми зараз не покажемо результат, то погано закінчимо. Так, у нас є неповний місяць. Якщо ми не покажемо реально злагодженої роботи, вже в наступному році, з лютого місяця, враховуючи, що січень - це вихідні та святкові дні, прогнозую певні зміни в Уряді», - розповіла політик.
На її думку, сам Гончаренко, відчувши, що він неефективний, повинен піти з посади.
«Думаю, він розумів, що йде у владу при дуже складній ситуації. А люди вимагають зниження тарифів, збільшення пенсій і зарплат», - наголосила вона.
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