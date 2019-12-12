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Українці знову винесли країну у список найактивніших користувачів сайту для дорослих. Стало відомо, яке слово вони вводили в пошук найчастіше.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 грудня, стало відомо, яке слово українські користувачі мережі Інтернет шукали на платформі для дорослих Pornhub Insights у 2019 році. Як виявилось, найчастішим запитом став «секс». Відповідну інформацію представили у блозі ресурсу.
Також уточнюється, що Україна увійшла в 20-ку країн за кількістю переглядів на Pornhub. Так, українці обігнали навіть жителів Таїланду, Росії, Аргентини та Швеції.
До слова, у 2018 році українці частіше шукали «аніме». Тепер він розмістився на другу позицію. Третя сходинка, як і в минулому році, дісталась запиту «БДСМ».
Нагадаємо, Україна вперше потрапила до рейтингу з 20 країн за переглядами на Pornhub у минулому році.
11:21: Відомо, яке слово часто шукали українці на сайті для дорослих
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14:12: Дубінського обурила премія міністр економіки розміром $10000
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