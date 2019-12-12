Пожежа в Одесі: Кількість жертв зросла до 16

Аня Мартинюк 12 грудня 2019, 10:47

Жертвами страшної пожежі в Одесі стали 16 людей. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 грудня, стало відомо, що в результаті пожежі в Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинуло 16 людей. Вчора ввечері, 11 грудня, рятувальники виявили ще 3 тіла. Особи загиблих не встановили.

Пошукова операція, до якої залучено понад 200 рятувальників, триває. До слова, постраждалих внаслідок трагедії 30. 8 людей перебувають у лікарні.

Раніше у поліції озвучили дві версії виникнення пожежі - аварійна робота електрообладнання та умисний підпал. Згодом була озвучена третя версія - необережне поводження з вогнем.