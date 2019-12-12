У Загребі власники Tesla заблокували АЗС (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 12 грудня 2019, 10:14

Власники електрокарів вирішили звернути увагу на незручність, з якою вони стикаються щодня. Так, на АЗС їм зазвичай не знаходиться місця.

Новину передає «Преса України»

У хорватському місті Загреб власники електрокарів Tesla влаштували акцію протесту. Вони блокували своїми автівками АЗС. Очевидець події Ігор Коловрат зняв дійство на відео.

Так, відомо, що водії електрокарів не завжди можуть безперешкодно підзарядити свій транспортний засіб на заправці. Зазвичай водії бензинових та газових авто використовують місце, де заправляються електрокари, для парковки.

«Помста електромобілістів! Ось так це виглядає, коли у вас немає іншого способу підкреслити проблему блокування зарядних станцій для електроавтомобілів. Акція тривала 6 хвилин. Ми не хотіли нікого турбувати, але варто зважати на факт існування електромобілів, які позитивно впливають на навколишнє середовище», - зазначив Ігор Коловрат.

Відомо, що до акції долучились не лише представники клубу Tesla.