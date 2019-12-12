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На ТНТ придумали, як подати серіал «Слуга народу» росіянам (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 12 грудня 2019, 06:36
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На ТНТ придумали, як подати серіал «Слуга народу» росіянам (ВІДЕО)

Телеканал ТНТ почав транслювати серіал «Слуга народу». Перед цим росіян вирішили підігріти яскравим анонсом.

Новину передає «Преса України».

Російський телеканал ТНТ вирішив показати глядачам телесеріал студії «Квартал-95». Мова йде про «Слуга народу», де головну роль виконує нині президент України Володимир Зеленський. Так, на ТНТ вирішили зробити яскравий анонс показу. Уже з перших кадрів анонсу політичної комедії російському глядачу показали героя Василя Голобородька (Грає Володимир Зеленський – ред.) на унітазі.

Далі автор ролика для росТБ розповідає, що у 2015 році Володимир Зеленський зіграв президента України, а в 2019-му дійсно ним став.

«В серіалі він покращив економічну ситуацію в країні…а в реальному житті? В серіалі він переміг корупцію…а в реальному житті? І,нарешті, в серіалі він послав Євросоюз…А в реальному житті?» - поцікавились творці анонсу.

Після цих слів команда ТНТ закликала подивитись на «версію Зеленського, яка вийшла». Очевидно, що у Росії вирішили використати «Слугу народу», щоб показати Володимира Зеленського у не найкращому світі. Однак «великим та незалежним» працівникам ТНТ довелось підрізати першу серію, яка вийшла на телеекрани. Так, вони побоялись показати сцену, де Зеленський жартує про Володимира Путіна, промовляючи «Путін – Хубло».

«А все тому щоб саме Хубло з Кремля часом не бачило», - пожартували у Рунеті.

 

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