На ТНТ придумали, як подати серіал «Слуга народу» росіянам (ВІДЕО)

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Телеканал ТНТ почав транслювати серіал «Слуга народу». Перед цим росіян вирішили підігріти яскравим анонсом.
Новину передає «Преса України».
Російський телеканал ТНТ вирішив показати глядачам телесеріал студії «Квартал-95». Мова йде про «Слуга народу», де головну роль виконує нині президент України Володимир Зеленський. Так, на ТНТ вирішили зробити яскравий анонс показу. Уже з перших кадрів анонсу політичної комедії російському глядачу показали героя Василя Голобородька (Грає Володимир Зеленський – ред.) на унітазі.
Далі автор ролика для росТБ розповідає, що у 2015 році Володимир Зеленський зіграв президента України, а в 2019-му дійсно ним став.
«В серіалі він покращив економічну ситуацію в країні…а в реальному житті? В серіалі він переміг корупцію…а в реальному житті? І,нарешті, в серіалі він послав Євросоюз…А в реальному житті?» - поцікавились творці анонсу.
Після цих слів команда ТНТ закликала подивитись на «версію Зеленського, яка вийшла». Очевидно, що у Росії вирішили використати «Слугу народу», щоб показати Володимира Зеленського у не найкращому світі. Однак «великим та незалежним» працівникам ТНТ довелось підрізати першу серію, яка вийшла на телеекрани. Так, вони побоялись показати сцену, де Зеленський жартує про Володимира Путіна, промовляючи «Путін – Хубло».
«А все тому щоб саме Хубло з Кремля часом не бачило», - пожартували у Рунеті.
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