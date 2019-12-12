На ТНТ придумали, як подати серіал «Слуга народу» росіянам (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 12 грудня 2019, 06:36

Телеканал ТНТ почав транслювати серіал «Слуга народу». Перед цим росіян вирішили підігріти яскравим анонсом.

Новину передає «Преса України».

Російський телеканал ТНТ вирішив показати глядачам телесеріал студії «Квартал-95». Мова йде про «Слуга народу», де головну роль виконує нині президент України Володимир Зеленський. Так, на ТНТ вирішили зробити яскравий анонс показу. Уже з перших кадрів анонсу політичної комедії російському глядачу показали героя Василя Голобородька (Грає Володимир Зеленський – ред.) на унітазі.

Далі автор ролика для росТБ розповідає, що у 2015 році Володимир Зеленський зіграв президента України, а в 2019-му дійсно ним став.

«В серіалі він покращив економічну ситуацію в країні…а в реальному житті? В серіалі він переміг корупцію…а в реальному житті? І,нарешті, в серіалі він послав Євросоюз…А в реальному житті?» - поцікавились творці анонсу.

Після цих слів команда ТНТ закликала подивитись на «версію Зеленського, яка вийшла». Очевидно, що у Росії вирішили використати «Слугу народу», щоб показати Володимира Зеленського у не найкращому світі. Однак «великим та незалежним» працівникам ТНТ довелось підрізати першу серію, яка вийшла на телеекрани. Так, вони побоялись показати сцену, де Зеленський жартує про Володимира Путіна, промовляючи «Путін – Хубло».

«А все тому щоб саме Хубло з Кремля часом не бачило», - пожартували у Рунеті.