Дубінського обурила премія міністр економіки розміром $10000

Аня Мартинюк 11 грудня 2019, 14:12

Олександр Дубінський звернув увагу на те, як стрімко ростуть премії міністра економіки Тимофія Милованова.

Новину передає «Преса України».

Представник партії «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив, що у листопаді міністр економіки України Тимофій Милованов отримав премію, яка склала 235 тисяч гривень. За словами нардепа, премія поступово збільшилась до 1630% від окладу.

Так, за попередніми даними за минулий місяць Милован всього може отримати 271 тисячу гривень.

Дубінський додав, що у вересні Милованов преміював себе 40,1 тис. грн, у жовтні - 68,3 тис. грн.