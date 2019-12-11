Дубінського обурила премія міністр економіки розміром $10000

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Олександр Дубінський звернув увагу на те, як стрімко ростуть премії міністра економіки Тимофія Милованова.
Новину передає «Преса України».
Представник партії «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив, що у листопаді міністр економіки України Тимофій Милованов отримав премію, яка склала 235 тисяч гривень. За словами нардепа, премія поступово збільшилась до 1630% від окладу.
Так, за попередніми даними за минулий місяць Милован всього може отримати 271 тисячу гривень.
Дубінський додав, що у вересні Милованов преміював себе 40,1 тис. грн, у жовтні - 68,3 тис. грн.
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