Азаров порадив посадити «нацистського дурня» Тягнибока (ВІДЕО) 13:41
Курс долара в Україні змінівся не на користь тримачів іноземної валюти 13:14
Apple та Samsung зібрались перевершити усі свої смартфони 13:01
Соловйов відреагував на пропозицію Зелеського приїхати на Донбас 10:28
У 2020 році Нефьодову дадуть витратити 480 млн грн українських платників податків 08:46
Модель Victoria's Secret потрясла грудьми на камеру (ВІДЕО) 07:40
Британці показали офісного працівника майбутнього (ВІДЕО) 06:35
Путін зрозумів, що автоматичної капітуляції вийде – політолог 12:55
«Слуга народу» проводить внутрішнє голосування за зняття недоторканності з Порошенка 10:31
Колишній прем’єр часів Віктора Януковича зауважив, що прихильник Петра Порошенка Олег Тягнибок напросився на кримінальну статтю.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 грудня, колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров прокоментував виступ лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока на Майдані Незалежності у Києві напередодні зустрічі «нормандської четвірки».
За словами політика, тепер Тягнибока можна притягнути до відповідальності й посадити у тюрму на термін до трьох років.
«Після перегляду даного відео хотілося б нагадати нацистському дурню Тягнибоку, що він публічно закликав до державного перевороту. І згідно зі ст. 109 п.2 КК України публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій караються обмеженням волі на строк до 3-x років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої», - написав він.
13:41: Азаров порадив посадити «нацистського дурня» Тягнибока (ВІДЕО)
13:14: Курс долара в Україні змінівся не на користь тримачів іноземної валюти
13:01: Apple та Samsung зібрались перевершити усі свої смартфони
10:28: Соловйов відреагував на пропозицію Зелеського приїхати на Донбас
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.