Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У ВРУ відбулась чергова бійка (ВІДЕО)
  • Путін зрозумів, що автоматичної капітуляції вийде – політолог
  • Порошенківський майдан: В лідера акції полетіли яйця (ВІДЕО)

Азаров порадив посадити «нацистського дурня» Тягнибока (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 11 грудня 2019, 13:41
Версія для друку
Азаров порадив посадити «нацистського дурня» Тягнибока (ВІДЕО)

Колишній прем’єр часів Віктора Януковича зауважив, що прихильник Петра Порошенка Олег Тягнибок напросився на кримінальну статтю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 грудня, колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров прокоментував виступ лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока на Майдані Незалежності у Києві напередодні зустрічі «нормандської четвірки».

За словами політика, тепер Тягнибока можна притягнути до відповідальності й посадити у тюрму на термін до трьох років.

«Після перегляду даного відео хотілося б нагадати нацистському дурню Тягнибоку, що він публічно закликав до державного перевороту. І згідно зі ст. 109 п.2 КК України публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій караються обмеженням волі на строк до 3-x років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої», - написав він.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції