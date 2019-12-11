Азаров порадив посадити «нацистського дурня» Тягнибока (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 11 грудня 2019, 13:41

Колишній прем’єр часів Віктора Януковича зауважив, що прихильник Петра Порошенка Олег Тягнибок напросився на кримінальну статтю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 грудня, колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров прокоментував виступ лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока на Майдані Незалежності у Києві напередодні зустрічі «нормандської четвірки».

За словами політика, тепер Тягнибока можна притягнути до відповідальності й посадити у тюрму на термін до трьох років.

«Після перегляду даного відео хотілося б нагадати нацистському дурню Тягнибоку, що він публічно закликав до державного перевороту. І згідно зі ст. 109 п.2 КК України публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій караються обмеженням волі на строк до 3-x років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої», - написав він.