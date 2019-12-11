Курс долара в Україні змінівся не на користь тримачів іноземної валюти

Аня Мартинюк 11 грудня 2019, 13:14

В Україні спостерігається активний обвал долара та євро. Так, іноземна валюта встановила новий рекорд в обмінниках.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 грудня, українці можуть купити долар США в обмінниках в середньому за 23,46 грн , що на 9,11 коп менше, а придбати за 23,77 грн, що на 5,47 коп менше від вчорашнього курсу.

Тим часом купівля євро відбувається за 25,91 грн, що на 8,06 коп менше, а продаж за 26,37 грн.

НБу встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 23,68 грн, а євро на рівні 26,24 грн.