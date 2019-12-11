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Попри популярність завдяки рекламі смартфонів Apple та Samsung, усі вони мають недоліки. Головний з них – слабка батарея. Так, технологічні гіганти вирішили створити телефони з гідним акумулятором.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 грудня, стало відомо, що майбутні смартфони iPhone 12 та Samsung Galaxy S11 матимуть першокласні характеристики та можливості. Останній витік даних показує, що майбутні флагмани матимуть найкращі акумулятори.
«Новинки зможуть уникнути перезарядки завдяки модулю від корейської компанії ITM Semiconductor», - відзначили ЗМІ.
За інформацією Tech Radar, модуль захисту акумулятора є важливою складовою будь-якого смартфона, оскільки його завдання полягає у запобіганні перезарядки та можливої шкоди, яку він може завдати гаджету.
«Корейська фірма ITM Semiconductor придумала спосіб зробити модуль меншим, що відкриває шлях до більшого осередку акумулятора без відповідного збільшення загального розміру телефону», - зазначили експерти.
13:41: Азаров порадив посадити «нацистського дурня» Тягнибока (ВІДЕО)
13:14: Курс долара в Україні змінівся не на користь тримачів іноземної валюти
13:01: Apple та Samsung зібрались перевершити усі свої смартфони
10:28: Соловйов відреагував на пропозицію Зелеського приїхати на Донбас
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