У ВРУ відбулась чергова бійка (ВІДЕО)

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Юрій Сиротюк та Едуард Леонов вирішували питання про зняття мораторію на землі сільськогосподарського призначення кулаками.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 грудня, у ВРУ відбулась бійка. В аграрному комітеті вирішили помахати кулаками «свободівці» Юрій Сиротюк та Едуард Леонов. За попередніми даними, причина бійки - відкриття ринку землі.
Про інцидент повідомив користувач Мережі Андрій Якобчук.
«Такого махача Верховна Рада давно не бачила», - зазначив він у соцмережі, додавши відповідне відео.
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13:41: Азаров порадив посадити «нацистського дурня» Тягнибока (ВІДЕО)
13:14: Курс долара в Україні змінівся не на користь тримачів іноземної валюти
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