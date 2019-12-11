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У ВРУ відбулась чергова бійка (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 11 грудня 2019, 12:28
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У ВРУ відбулась чергова бійка (ВІДЕО)

Юрій Сиротюк та Едуард Леонов вирішували питання про зняття мораторію на землі сільськогосподарського призначення кулаками.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 грудня, у ВРУ відбулась бійка. В аграрному комітеті вирішили помахати кулаками «свободівці» Юрій Сиротюк та Едуард Леонов. За попередніми даними, причина бійки  - відкриття ринку землі.

Про інцидент повідомив користувач Мережі Андрій Якобчук.

«Такого махача Верховна Рада давно не бачила», - зазначив він у соцмережі, додавши відповідне відео.

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