Росіяни дивитимуться серіал «Слуга народу»

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Відсьогодні російський телеканал ТНТ показуватиме український серіал «Слуга народу» з Володимиром Зеленським у головній ролі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 грудня, стало відомо, що російським телеглядачам транслюватимуть серіал виробництва студії «Квартал-95» «Слуга народу». Як відомо, в головній ролі можна побачити наразі чинного президента України Володимира Зеленського.
За даними журналістів, транслюватимуть «Слугу народу» на телеканалі ТНТ. А саме від сьогодні, 11 грудня. Відповідну інформацію надали у прес-службі каналу.
Відомо також, що з травня наступного року серіал стане доступним на ресурсі «КиноПоиск», однак за передплатою.
Як повідомлялось раніше, у Китаї фільм «Слуга народу-2» став найкращим іноземним фільмом. Престижна нагорода була вручена в рамках 2nd Pioneer Art Film Festival.
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