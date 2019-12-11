Росіяни дивитимуться серіал «Слуга народу»

Аня Мартинюк 11 грудня 2019, 11:48

Відсьогодні російський телеканал ТНТ показуватиме український серіал «Слуга народу» з Володимиром Зеленським у головній ролі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 грудня, стало відомо, що російським телеглядачам транслюватимуть серіал виробництва студії «Квартал-95» «Слуга народу». Як відомо, в головній ролі можна побачити наразі чинного президента України Володимира Зеленського.

За даними журналістів, транслюватимуть «Слугу народу» на телеканалі ТНТ. А саме від сьогодні, 11 грудня. Відповідну інформацію надали у прес-службі каналу.

Відомо також, що з травня наступного року серіал стане доступним на ресурсі «КиноПоиск», однак за передплатою.

Як повідомлялось раніше, у Китаї фільм «Слуга народу-2» став найкращим іноземним фільмом. Престижна нагорода була вручена в рамках 2nd Pioneer Art Film Festival.