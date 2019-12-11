У Росії озвучили плани Кремля щодо Донбасу

Аня Мартинюк 11 грудня 2019, 11:14

Російський політолог висловився з приводу подальших намірів Володимира Путіна та України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 грудня, стало відомо, які наміри можуть бути президента РФ Володимира Путіна щодо Криму. Так, російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський зазначив, що лідер Кремля намагається нав'язати Україні варіант об'єднання з ОРДЛО на своїх умовах.

За його словами, українська сторона повинна раз і назавжди відмовитися від такої пропозиції.

«Мета Путіна - це повне підпорядкування України. І він обрав для цього такий шлях - тобто впровадження ракової пухлини у вигляді ОРДЛО. Це його основний політичний задум», - пояснив Піонтковський.

Політолог також вважає, що з таким ходом подій Київ не повинен чекати на підтримк збоку міжнародної спільноти. В тому числі збоку Ангели Меркель.

«Меркель перебуває під величезним впливом німецького бізнесу, який хоче зняти санкції і відновити відносини з Росією», - пояснив він.