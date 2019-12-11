Соловйов відреагував на пропозицію Зелеського приїхати на Донбас

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Володимир Соловйов запропонував президенту України провести інтерв’ю.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 грудня, російський одіозний пропагандист Володимир Соловйов дав відповідь українському лідеру Володимиру Зеленському, який запросив його в Україну. За словами Соловйова, він не буває в Україні, однак про неї говорить.
Тим часом російські ЗМІ нагадали, що соловйову в’їзд в Україну заборонений. Тим не менше пропагандист запропонував Зеленському зробити з ним інтерв’ю у Донецьку.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський запросив російських журналістів, щоб особисто показати їм Донбас.
«Ви приїжджайте, я вам особисто покажу. Тільки щоб реально. Не так, як ваші, там товариш Соловйов весело розповідає в Москві, що відбувається. А я завжди кажу: а ви приїжджайте - подивіться, що у нас відбувається, походіть ніжками, ручками, очками. Нічого страшного, я думаю, туфлі Brioni, або що там, не забруднити», - заявляв Зеленський.
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