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Соловйов відреагував на пропозицію Зелеського приїхати на Донбас

Аня Мартинюк 11 грудня 2019, 10:28
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Соловйов відреагував на пропозицію Зелеського приїхати на Донбас

Володимир Соловйов запропонував президенту України провести інтерв’ю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 грудня, російський одіозний пропагандист Володимир Соловйов дав відповідь українському лідеру Володимиру Зеленському, який запросив його в Україну. За словами Соловйова, він не буває в Україні, однак про неї говорить.

Тим часом російські ЗМІ нагадали, що соловйову в’їзд в Україну заборонений. Тим не менше пропагандист запропонував Зеленському зробити з ним інтерв’ю у Донецьку.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський запросив російських журналістів, щоб особисто показати їм Донбас.

«Ви приїжджайте, я вам особисто покажу. Тільки щоб реально. Не так, як ваші, там товариш Соловйов весело розповідає в Москві, що відбувається. А я завжди кажу: а ви приїжджайте - подивіться, що у нас відбувається, походіть ніжками, ручками, очками. Нічого страшного, я думаю, туфлі Brioni, або що там, не забруднити», - заявляв Зеленський.

 

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