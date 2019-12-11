Ольга Сумська стала дизайнеркою одягу

Аня Мартинюк 11 грудня 2019, 09:52

Артистка Ольга Сумська представила свою першу колекцію жіночого одягу. Так, барвисті сукні показали на собі її подруги.

Новину передає «Преса України».

Народна артистка України Ольга Сумська вирішила спробувати себе в ролі дизайнера одягу. Так,вона представила у столиці свою першу колекцію одягу, яка має назву RIDNA. Відомо, що презентація суконь та костюмів для жінок різного віку була приурочена до 120-річчя всесвітньовідомої української художниці Катерини Білокур.

Дійство пройшло в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва. Як розповіла сама Сумська, одяг виконаний з шовку, його особливістю є квітчаті малюнки за мотивами картин Білокур.

Моделями для Сумської попрацювали такі відомі жінки, як Людмила Барбір, Лілія Ребрик, Неля Шовкопляс, Тоня Матвієнко, Ніна Матвієнко, Надія Матвєєва, Сніжана Єгорова, Наталя Холоденко, Марина Кінах, Роза Аль Намрі, Влада Литовченко та інші.

«Можливо, це вас здивує, але з дитинства я мріяла бути художником модельєром. Мої шкільні зошити були змальовані моделями одягу, а мамочка турботливо зберігала всі мої ескізи. Я любила промальовувати найдрібніші деталі, хотіла створювати історичні костюми для театру і кіно. Сама шила з 14-ти років та вчилася кроїти за журналами мод. Знімаючись у кіно, завжди втручалася в процес пошиття костюму. Розуміла який колір і фасон мені найбільше пасує», - розповіла Сумська.