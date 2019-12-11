Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Путін зрозумів, що автоматичної капітуляції вийде – політолог
  • Порошенківський майдан: В лідера акції полетіли яйця (ВІДЕО)
  • Політолог проаналізував ефір Зеленського з прихильниками та противниками

На Україну чекає погодна несподіванка

Аня Мартинюк 11 грудня 2019, 09:18
Версія для друку
На Україну чекає погодна несподіванка

Стало відомо, в яких регіонах України значно знизиться температура повітря. Синоптики також розповіли, де чекати опадів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 грудня, стало відомо, як зміниться синоптична картина в Україні. За даними Укргідрометцентру, українці можуть розраховувати на сильне похолодання. На сході країни буде без опадів, однак похмуро. Денна температура повітря сягне +2 до +4 градусів. На півдні та півночі схожа ситуація. 

Жителі західних областей можуть розраховувати на опади у вигляді дощу, місцями пройде мокрий сніг. Жителі Ужгорода, Івано-Франківської, Чернівецької, Хмельницької областей тим часом можуть розраховувати на від -1 до +2 градуси вдень.

«В центральній частині країни хмарно, але без опадів. Вночі від +1 до +3 градусів, вдень повітря прогріється до +3 градусів», - додали в Укргідрометцентрі.

Кияни побачать похмуру та безопадну погоду. Стовпчики термометрів у столиці покажуть +1 градус.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції