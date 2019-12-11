На Україну чекає погодна несподіванка

Аня Мартинюк 11 грудня 2019, 09:18

Стало відомо, в яких регіонах України значно знизиться температура повітря. Синоптики також розповіли, де чекати опадів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 грудня, стало відомо, як зміниться синоптична картина в Україні. За даними Укргідрометцентру, українці можуть розраховувати на сильне похолодання. На сході країни буде без опадів, однак похмуро. Денна температура повітря сягне +2 до +4 градусів. На півдні та півночі схожа ситуація.

Жителі західних областей можуть розраховувати на опади у вигляді дощу, місцями пройде мокрий сніг. Жителі Ужгорода, Івано-Франківської, Чернівецької, Хмельницької областей тим часом можуть розраховувати на від -1 до +2 градуси вдень.

«В центральній частині країни хмарно, але без опадів. Вночі від +1 до +3 градусів, вдень повітря прогріється до +3 градусів», - додали в Укргідрометцентрі.

Кияни побачать похмуру та безопадну погоду. Стовпчики термометрів у столиці покажуть +1 градус.