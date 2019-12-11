У 2020 році Нефьодову дадуть витратити 480 млн грн українських платників податків

Аня Мартинюк 11 грудня 2019, 08:46

Максим Нефьодов розповів, що у наступному році на удосконалення інфраструктури митниці виділять чималу суму з держбюджету.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 листопада, стало відомо, що у 2020 році з держбюджету України виділять 480 млн грн або ж $20,26 млн на удосконалення інфраструктури митниці. Про це повідомив керівник Державної митної служби Максим Нефьодов. Він уточнив, що гроші українських платників податків підуть на нові пункти пропуску й установку устаткування.

«Ми працюємо зараз в рамках старого бюджету, а вже в новому бюджеті на інфраструктуру закладено близько 480 млн грн. Це ті кошти, які будуть витрачені на реконструкцію та добудову 12 пунктів пропусків, на введення в експлуатацію сканерів, на закупівлю 15 ваг, де їх не вистачає», - йшлось у його повідомленні.

За його словами, можна очікувати на успіх реформи лише у тому випадку, якщо працівники митниці матимуть ринкові зарплати. Він додав, що бюджетні кошти також підуть на утримання туалетів.