Українці «пораділи» премії Авакова в $2000

Аня Мартинюк 11 грудня 2019, 08:18

Арсен Аваков вкотре був удостоєний чималої премії. Інтернет-спільнота привітала його з цим.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 грудня, стало відомо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков отримав в листопаді 46 тис. 941,69 грн. Після вирахування податків він отримав 37 тис. 788,07 грн. Тим не менше, йому нарахували ще 50 тисяч гривень премії (без вирахування податків).

Про зарплату та премії Авакова розповіли у МВС після запиту журналістів.

Так, оклад Авакова 12 тис. 190,98 грн. стільки ж йому нарахували за інтенсивність праці. 4 тис. 022,86 грн за вислугу років, по 2 тис. 438,10 грн за роботу з секретними документами та за те, що він експерт з питань таємниці, 13 тис. 108,12 грн – зарплата за час відряджень, 553,55 грн – індексація.

«Фаховість цього чиновника нульова, нездара, навіть державну мову не спромігся вивчити», - відреагували у Мережі.

«Зарплата росте разом із злочинністю... гидко й бридко!» - зауважила інтернет-спільнота.

«Не заробив, а отримав. Його наближені теж отримали ..., а ось чи заробили вони ці бабки - велике питання????????» - наголосили в коментарях у Мережі.