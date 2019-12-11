Модель Victoria's Secret потрясла грудьми на камеру (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 11 грудня 2019, 07:40

24-річна модель Келлі Гейл розважила прихильників чудернацьким відео, на якому вона «жонглює» грудьми.

Новину передає «Преса України».

Модель Victoria's Secret Келлі Гейл красується своєю неймовірною фігурою в кокетливому купальнику. Як відомо, зірка подіуму готова до виходу на пляж цілий рік. Так, вона навіть показала, як вміє «жонглювати» грудьми.

«Медитація, кардіо та пілатес ощасливлюють мій розум і тіло», - також зізналась знаменитість.

До слова, раніше шведська 24-річна модель заявляла, що дотримується суворої дієти аби завжди тримати фігуру у формі. Тим часом шанувальники зірки привітали її старання та похвалили за бездоганне тіло.

«Те, як вона заставляє свої бездоганні груди рухатись, просто заворожує», - відзначили прихильники моделі.