Модель Victoria's Secret потрясла грудьми на камеру (ВІДЕО)

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24-річна модель Келлі Гейл розважила прихильників чудернацьким відео, на якому вона «жонглює» грудьми.
Новину передає «Преса України».
Модель Victoria's Secret Келлі Гейл красується своєю неймовірною фігурою в кокетливому купальнику. Як відомо, зірка подіуму готова до виходу на пляж цілий рік. Так, вона навіть показала, як вміє «жонглювати» грудьми.
«Медитація, кардіо та пілатес ощасливлюють мій розум і тіло», - також зізналась знаменитість.
До слова, раніше шведська 24-річна модель заявляла, що дотримується суворої дієти аби завжди тримати фігуру у формі. Тим часом шанувальники зірки привітали її старання та похвалили за бездоганне тіло.
«Те, як вона заставляє свої бездоганні груди рухатись, просто заворожує», - відзначили прихильники моделі.
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