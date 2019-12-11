Помпео нагадав Лаврову, чий Крим

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Майк Помпео вирішив нагадати російському представнику Сергію Лаврову, що Крим, як і Донбас – це українські території.
Новину передає «Преса України».
Держсекретар США Майк Помпео провів зустріч з міністром МЗС РФ Сергієм Лавровим. Так, перший згадав про анексію Криму.
«Я підкреслив, що Крим належить Україні, а врегулювання конфлікту на Сході України починається з дотримання взятих відповідно до Мінській угоді зобов'язань», - наголосив Помпео.
За словами Помпео, розмова про Україну тривала довго. Так, він вважає, що у цьому був сенс, адже напередодні відбувся саміт «нормандської четвірки», де лідери Франції, Німеччини, України та Росії обговорювали врегулювання ситуації на Донбасі.
Як повідомлялось раніше, 9 грудня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Володимиром Путіним. За словами експертів, факт зустрічі лідерів двох країн свідчить про потепління у відносинах.
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