Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Путін зрозумів, що автоматичної капітуляції вийде – політолог
  • Порошенківський майдан: В лідера акції полетіли яйця (ВІДЕО)
  • Політолог проаналізував ефір Зеленського з прихильниками та противниками

Британці показали офісного працівника майбутнього (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 11 грудня 2019, 06:35
Версія для друку
Британці показали офісного працівника майбутнього (ВІДЕО)

Британські експерти показали, як виглядатиме офісний працівник через 20 років. Вони створили ляльку Емму, вигляд якої дійсно насторожує.

Новину передає «Преса України».

У Великій Британії створили ляльку, яка демонструє вигляд офісного працівника через 20 років. Вона має пухкі ноги, які вкриті варикозним розширенням вен. Її очі плоскі і мертві, а спина вказує на те, що вона нібито проводить дні, дзвонячи в дзвін у соборі Нотр-Дам. Ляльці дали ім’я Емма і вона явно не виглядає привабливою.

Так, команда медичних експертів під керівництвом футуриста з поведінки Вільяма Хігема проаналізувала понад 3 000 офісних працівників у Франції, Німеччині та Великобританії.

«Це суворо, але правда. Емма - лялька в натуральному розмірі, що зображає, як може виглядати середній офісний працівник Великобританії за 20 років, якщо не буде внесено змін до його робочого середовища», - відзначили експерти.

За їх словами, 50% респондентів у Великій Британії страждають від болю в очах, 48% - від болю у спині.

«Якщо ми не внесемо кардинальних змін у своє робоче життя, наприклад, не почнемо більше рухатися, не звертатимемо уваги на свою поставц за столами, не будемо регулярно робити перерви, це все зробить нас дуже хворими», - констатував Вільям Хігем.


Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції