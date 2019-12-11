Британці показали офісного працівника майбутнього (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 11 грудня 2019, 06:35

Британські експерти показали, як виглядатиме офісний працівник через 20 років. Вони створили ляльку Емму, вигляд якої дійсно насторожує.

Новину передає «Преса України».

У Великій Британії створили ляльку, яка демонструє вигляд офісного працівника через 20 років. Вона має пухкі ноги, які вкриті варикозним розширенням вен. Її очі плоскі і мертві, а спина вказує на те, що вона нібито проводить дні, дзвонячи в дзвін у соборі Нотр-Дам. Ляльці дали ім’я Емма і вона явно не виглядає привабливою.

Так, команда медичних експертів під керівництвом футуриста з поведінки Вільяма Хігема проаналізувала понад 3 000 офісних працівників у Франції, Німеччині та Великобританії.

«Це суворо, але правда. Емма - лялька в натуральному розмірі, що зображає, як може виглядати середній офісний працівник Великобританії за 20 років, якщо не буде внесено змін до його робочого середовища», - відзначили експерти.

За їх словами, 50% респондентів у Великій Британії страждають від болю в очах, 48% - від болю у спині.

«Якщо ми не внесемо кардинальних змін у своє робоче життя, наприклад, не почнемо більше рухатися, не звертатимемо уваги на свою поставц за столами, не будемо регулярно робити перерви, це все зробить нас дуже хворими», - констатував Вільям Хігем.