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Путінські найманці висловились з приводу зустрічі Зеленського та Путіна. Так, вони очікують реалізації плану свого господаря.
Новину передає «Преса України».
Представники самопроголошених «ЛНР» та «ДНР» прокоментували зустріч «нормандської четвірки». Так званий депутат «ДНР» Владислав Бердичівський зазначив, що Україна не зможе виконати нові домовленості.
«Люди розуміють, що Україна не в змозі виконати підписані їй умови, і чекають, що Київ відмовиться від виконання мінських угод і залишить республіки в спокої. Я думаю, що рано чи пізно це станеться. Київ виконує розпорядження вашингтонських господарів і не є суб'єктом глобальної політики», - зазначив путінський найманець.
Тим часом представник «ЛНР» командир батальйону «Дон» Віталій Кисельов додав, що особисто він чекає «влиття» до складу РФ.
«Ми живемо своїм життям, не спираючись на якісь формати. Мінські угоди Київ підписує тільки в тому випадку, коли розуміє нашу силу. Те, що на лінії бойового зіткнення ситуація напружена, - це безумовно», - додав бойовик.
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