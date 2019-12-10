Путін зрозумів, що автоматичної капітуляції вийде – політолог

Аня Мартинюк 10 грудня 2019, 12:55

Олександр Кочетков поділився своїми думками з приводу зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. За його словами, тепер кремлівський лідер почне працювати проти українського всерйоз.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 грудня, український політолог Олександр Кочетков прокоментував зустріч лідерів України, Німеччини, РФ та Франції. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що президент РФ Володимир Путін хотів особисто оцінити українського лідера Володимира Зеленського.

«Оцінив і зрозумів, що автоматичної капітуляції вийде. І тепер проти України і Зеленського почнуть працювати всерйоз. З усією потужністю підлої КДБ-шной машини, нехай іржавої, але все ще дієздатною», - попередив кочетков.

Підсумовуючи він зазначив, що наразі доцільно почати об'єктивно розслідувати висновок «мінськів» з усіма обставинами - Іловайськ, Дебальцеве та іншим.

«Але чи вистачить духу?» - поцікавився він.