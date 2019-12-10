Путін зрозумів, що автоматичної капітуляції вийде – політолог 12:55
«Слуга народу» проводить внутрішнє голосування за зняття недоторканності з Порошенка 10:31
Шарій прокоментував результати нормандського саміту (ВІДЕО) 09:25
Путін погодився поспілкуватись з Зеленським віч-на-віч 14:09
Названо 10 найкращих таблеток для схуднення у 2019 році 13:45
Саакашвілі порадив трійці опозиціонерів молитися за Зеленського 10:16
Порошенківський майдан: В лідера акції полетіли яйця (ВІДЕО) 08:21
Журналіст звернув увагу на акторську майстерність гостей шоу Шустера (ВІДЕО) 07:42
Депутат нагадав про гнилу натуру «майданівців» В’ятровича та Гайдукевича 07:06
Пульпит не стоит того, чтобы отказываться от регулярного посещения стоматолога 08:19
Моментальный микрокредит - не бремя, а спасательный круг 07:35
Олександр Кочетков поділився своїми думками з приводу зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. За його словами, тепер кремлівський лідер почне працювати проти українського всерйоз.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 грудня, український політолог Олександр Кочетков прокоментував зустріч лідерів України, Німеччини, РФ та Франції. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що президент РФ Володимир Путін хотів особисто оцінити українського лідера Володимира Зеленського.
«Оцінив і зрозумів, що автоматичної капітуляції вийде. І тепер проти України і Зеленського почнуть працювати всерйоз. З усією потужністю підлої КДБ-шной машини, нехай іржавої, але все ще дієздатною», - попередив кочетков.
Підсумовуючи він зазначив, що наразі доцільно почати об'єктивно розслідувати висновок «мінськів» з усіма обставинами - Іловайськ, Дебальцеве та іншим.
«Але чи вистачить духу?» - поцікавився він.
12:55: Путін зрозумів, що автоматичної капітуляції вийде – політолог
11:00: Міністр Дубілет отримав скромну зарплату без надбавок
10:31: «Слуга народу» проводить внутрішнє голосування за зняття недоторканності з Порошенка
09:25: Шарій прокоментував результати нормандського саміту (ВІДЕО)
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.