Стала відома доля WhatsApp у 2020 році

Аня Мартинюк 10 грудня 2019, 12:20

Популярний месенжер WhatsApp може перестати працювати на старих мобільних пристроях.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 грудня, стало відомо, що з 31 грудня обмінник повідомленнями та файлами WhatsApp збирається перестати працювати на Windows Phone, а з лютого – на смартфонах на Android до версій 2.3.7 та iOS 8 включно.

За словами експертів, компанія Фейсбук, якій належить WhatsApp, таким чином хоче оптимізувати свої витрати. Інші джерела запевняють, що на старих смартфонах не працюватимуть лише деякі функції WhatsApp.

«Оскільки ми більше не активно працюємо над оновленнями для цих операційних систем, деякі функції можуть перестати функціонувати в будь-який час», - підтвердили представники WhatsApp.

Нагадаємо, раніше WhatsApp перестав працювати на старих телефонних системах. 30 червня 2017 року - на Nokia Symbian S60, 31 грудня 2017 року - на BlackBerry, 31 грудня 2018 року – на Nokia S40.

«Ми хочемо зосередити свої зусилля на мобільних платформах, якими користується переважна більшість людей», - додали у WhatsApp.