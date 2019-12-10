Росіянка-халк розповіла про особисте життя

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Наталія Кузнєцова розповіла, якою була у дитинстві та як ставиться до того, що її чоловік має менші м'язи.
Новину передає «Преса України».
Російська чемпіонка з бодібілдингу Наталія Кузнєцова дала нове інтерв’ю, в якому вона зазначає, що не заперечує, що у її чоловіка менші біцепси, ніж у неї. Для культуристки головне «взаємна любов і підтримка».
Чемпіонка світу, якій наразі 28 років, заміжня ща Юсифом Ейвазовим, якому 42 роки. З коханим вона познайомилась 10 років назад.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Наталія Кузнєцова вперше пішла у зал у віці 14 років. Її батько очікував, що фізичні вправи зможуть покращити самооцінку дочки, яка була «боязкою маленькою мишкою».
У 15 році Кузнєцова стала чемпіонкою області Забайкальського краю.
«Я важила близько 40 кг і ніколи не мріяла про кар'єру у спорті, а зараз я важу 90 кг і мене впізнають в усьому світі», - додала вона.
Нагадаємо, Кузнєцова була чемпіонкою світу з арліфтингу у 2014 році та чемпіонкою світу з жиму лежачи у 2014 році. Вона встановила світові рекорди в обох випадках.
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