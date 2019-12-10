Росіянка-халк розповіла про особисте життя

Аня Мартинюк 10 грудня 2019, 11:39

Наталія Кузнєцова розповіла, якою була у дитинстві та як ставиться до того, що її чоловік має менші м'язи.

Новину передає «Преса України».

Російська чемпіонка з бодібілдингу Наталія Кузнєцова дала нове інтерв’ю, в якому вона зазначає, що не заперечує, що у її чоловіка менші біцепси, ніж у неї. Для культуристки головне «взаємна любов і підтримка».

Чемпіонка світу, якій наразі 28 років, заміжня ща Юсифом Ейвазовим, якому 42 роки. З коханим вона познайомилась 10 років назад.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Наталія Кузнєцова вперше пішла у зал у віці 14 років. Її батько очікував, що фізичні вправи зможуть покращити самооцінку дочки, яка була «боязкою маленькою мишкою».

У 15 році Кузнєцова стала чемпіонкою області Забайкальського краю.

«Я важила близько 40 кг і ніколи не мріяла про кар'єру у спорті, а зараз я важу 90 кг і мене впізнають в усьому світі», - додала вона.

Нагадаємо, Кузнєцова була чемпіонкою світу з арліфтингу у 2014 році та чемпіонкою світу з жиму лежачи у 2014 році. Вона встановила світові рекорди в обох випадках.