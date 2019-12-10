Міністр Дубілет отримав скромну зарплату без надбавок

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У жовтні міністр Кабміну Дмитро Дубілет заробив майже 50 тисяч гривень, а вже у листопаді сумма значно зменшилась. Стало відомо, чому.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 грудня, у секретаріаті Кабінету Міністрів України повідомили, що міністр Дмитро Дубілет отримав в листопаді зарплату в розмірі 16 000 гривен. Так, він обійшовся без премій та надбавок. До слова, у жовтні Дубілету виплатили 50 тисяч гривень.
Відомо, що з 16 тисяч гривень податки склали 3 120 гривень.
Як повідомлялось раніше, 34-річний Дубілет звернувся в Управління державної охорони. Так, він зазначив, що попросив для себе охорону, оскільки почав працювати над проектом, мета якого боротьба з тіньовим алкоголем. Очікується, що міністр зможе збільшити надходження до держбюджету. А саме на 5-10 млрд гривень в рік.
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