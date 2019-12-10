«Слуга народу» проводить внутрішнє голосування за зняття недоторканності з Порошенка

Аня Мартинюк 10 грудня 2019, 10:31

Олександр Дубінський повідомив, що народні обранці готуються голосувати за зняття недоторканності з лідера ПЄС Петра Порошенка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 грудня, представник президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив, що депутати наразі проводять внутрішнє голосування за зняття недоторканності з Петра Порошенка. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі, наголосивши, що це, напевно, новина дня.

Інетрнет-спільнота привітала такий хід подій.

«Зробіть його всі разом», - з’явилось у коментарях.

«Дай боже,зазначу на календарі цю дату і буду святкувати кожен рік як важну подію», - прокоментували у Мережі.

«А тепер спробуйте знайти його касу в Європі, яку віджав від української фінансової системи!» - порадили небайдужі українці.