«Слуга народу» проводить внутрішнє голосування за зняття недоторканності з Порошенка

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Олександр Дубінський повідомив, що народні обранці готуються голосувати за зняття недоторканності з лідера ПЄС Петра Порошенка.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 грудня, представник президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив, що депутати наразі проводять внутрішнє голосування за зняття недоторканності з Петра Порошенка. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі, наголосивши, що це, напевно, новина дня.
Інетрнет-спільнота привітала такий хід подій.
«Зробіть його всі разом», - з’явилось у коментарях.
«Дай боже,зазначу на календарі цю дату і буду святкувати кожен рік як важну подію», - прокоментували у Мережі.
«А тепер спробуйте знайти його касу в Європі, яку віджав від української фінансової системи!» - порадили небайдужі українці.
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