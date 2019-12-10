Порохолюби продовжили істерити у Мережі

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Українські журналісти та експерти попередили, що прихильники одіозного Петра Порошенка продовжать виливати гнів на тлі саміту в нормандському форматі. Їх прогноз здійснився. Своє невдоволення висловив музикант та карикатурист Юрій Журавель.
Новину передає «Преса України».
Юрій Журавель, який з недавніх пір став прихильником Петра Порошенка, розкритикував результати зустрічі членів «нормандської четвірки». На своїй сторінці у соцмережі він вирішив розповісти, як бачить результати переговорів Зеленського, Путіна, Макрона та Меркель.
«Шмаркля! Зробив свою справу! Вивів Путіна сухим з крові, а той твердо озвучив формулу змін до конституції України
- федералізація;
- амністія бойововиків;
- вибори на окупованих територіях.
Який розвиток подій ви передбачаєте з керованою більшістю у Верховній Раді? Я знаю точно, що запам'ятаю кожного виродка, що тицямите зелену кнопку здачі національних інтересів», - написа він.
Тим часом представник президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський зазначив наступне: «Порохоботи добряче розчаровані, що Україну не здали з потрохами до чортової матері. А плану Б у них не було схоже».
09:25: Шарій прокоментував результати нормандського саміту (ВІДЕО)
14:09: Путін погодився поспілкуватись з Зеленським віч-на-віч
13:45: Названо 10 найкращих таблеток для схуднення у 2019 році
10:16: Саакашвілі порадив трійці опозиціонерів молитися за Зеленського
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