Порохолюби продовжили істерити у Мережі

Аня Мартинюк 10 грудня 2019, 09:58

Українські журналісти та експерти попередили, що прихильники одіозного Петра Порошенка продовжать виливати гнів на тлі саміту в нормандському форматі. Їх прогноз здійснився. Своє невдоволення висловив музикант та карикатурист Юрій Журавель.

Новину передає «Преса України».

Юрій Журавель, який з недавніх пір став прихильником Петра Порошенка, розкритикував результати зустрічі членів «нормандської четвірки». На своїй сторінці у соцмережі він вирішив розповісти, як бачить результати переговорів Зеленського, Путіна, Макрона та Меркель.

«Шмаркля! Зробив свою справу! Вивів Путіна сухим з крові, а той твердо озвучив формулу змін до конституції України

- федералізація;

- амністія бойововиків;

- вибори на окупованих територіях.

Який розвиток подій ви передбачаєте з керованою більшістю у Верховній Раді? Я знаю точно, що запам'ятаю кожного виродка, що тицямите зелену кнопку здачі національних інтересів», - написа він.

Тим часом представник президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський зазначив наступне: «Порохоботи добряче розчаровані, що Україну не здали з потрохами до чортової матері. А плану Б у них не було схоже».