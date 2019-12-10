Шарій прокоментував результати нормандського саміту (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 10 грудня 2019, 09:25

Анатолій Шарій розібрав виступ нормандської четвірки після переговорів. Так, він зауважив, що порохолюбам все одно він не сподобався.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 грудня, відомий український блогер Анатолій Шарій прокоментував підсумки саміту нормандської четвірки. Так, він зазначив, що ніякої здачі інтересів не відбулось і не могло відбутися. Він також наголосив, що порохолюбів такий хід подій все одно не влаштує. Тим не менше, число останніх може зменшитись.

«То буде не так, це буде не так. Хоча, поки я записував відео, вночі, за моєю інформацією, під Офісом президента залишалось близько 150 людей. Тобто всі розійшлись, майдану не буде. Петя в траурі», - зазначив Шарій.

За його словами, від зустрічі Зеленського та Путіна адекватні люди багато не очікували. Так, він висловив думку, що для руху далі необхідні будуть компроміси, зокрема, з української сторони поступки по виборам.

«Усі були в своєму репертуарі. Макрон був веселий. Меркель була флегма», - додав він.

Шарій особливо підкреслив, що члени четвірки самі визнали, що нічого надзвичайного під час зустрічі не відбулось, однак спостерігається потепління відносин.

«Не секрет, що Путін не хотів зустрічатись з Порошенком. Та й не розумно було б зустрічатись з людиною, яка поносить тебе на кожному кроці», - нагадав Шарій.

В своєму відео Шарій також наголосив, що сторони домовились обмінятись полоненими за формулою «всіх на всіх».

«Хіба це не перемога?» - задав риторичне питання він.